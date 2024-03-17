Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: Камышникова (Молчанова) Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордина (Зотова) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Около 2013

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