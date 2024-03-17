Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордина (Зотова) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Около 2013