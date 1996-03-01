Зотов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо ?.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: не указан
Мать: Зотова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордина (Зотова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
02.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна
Смерть
Около ?.03.1996