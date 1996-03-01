Зотов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около ?.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: Зотова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордина (Зотова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
02.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова (Камышникова) Татьяна Гавриловна

Смерть
Около ?.03.1996

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