Зотова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Зотов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1981

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