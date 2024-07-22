Зеленцова (Кунакова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Кунакова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Валентин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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