Зеленцов Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленцов Валентин Васильевич

Зеленцов Валентин Васильевич

Место рождения

Воткинск

Дата рождения

16.05.1917

Дата смерти

21.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1917

Отец: Зеленцов Василий Иванович

Мать: Зеленцова Татьяна Иннокентьевна

Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленцова Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленцова Людмила Павловна

Смерть
21.01.1998
Воткинск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.