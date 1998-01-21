Зеленцов Валентин Васильевич
Место рожденияВоткинск
Дата рождения16.05.1917
Дата смерти21.01.1998
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1917
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Людмила Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Людмила Павловна
Смерть
21.01.1998
Воткинск