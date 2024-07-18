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Баяндин Андрей Федотович

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

06.10.1871

Пол

Мужской

Отец

До 1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Баяндин Федот

Мать: не указана

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.148 - МК (1871) - смерть
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Баяндина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
06.10.1871
Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.148 - МК (1871) - написан Фёдоровичем (а не Федотовичем???)

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