Баяндин Андрей Федотович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти06.10.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Баяндин Федот
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.148 - МК (1871) - смерть
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Баяндина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.10.1871
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.148 - МК (1871) - написан Фёдоровичем (а не Федотовичем???)