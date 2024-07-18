Баяндин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Фёдор Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Баяндин Андрей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.148 - МК (1871) - смерть
Смерть
Неизвестно

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