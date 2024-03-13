Моличев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моличев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моличева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моличева Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1927

Сын: Моличев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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