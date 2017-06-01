Моличев Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1927
Дата смерти01.06.2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927
Отец: Моличев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моличева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Титова (Титова) Валентина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1955
Дочь: Будаева (Моличева) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Титова (Титова) Валентина Григорьевна
Смерть
01.06.2017