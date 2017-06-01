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Моличев Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1927

Дата смерти

01.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1927

Отец: Моличев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моличева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Титова (Титова) Валентина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.10.1955

Дочь: Будаева (Моличева) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Титова (Титова) Валентина Григорьевна

Могилев, Могилёвская область
Смерть
01.06.2017

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