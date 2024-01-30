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Парфёнов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парфёнов Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Парфёнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Парфёнова Анна Николаевна

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд
Воспреемники деревни Борково крестьянин Михаил Фёдорович Парфёнов и Крохинская мещанская жена Марья Николаевна Кошкина
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Парфёнова Анна Николаевна

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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