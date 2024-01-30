Парфёнов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парфёнов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
21.02.1887
Сын: Парфёнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Парфёнова Анна Николаевна
Воспреемники деревни Борково крестьянин Михаил Фёдорович Парфёнов и Крохинская мещанская жена Марья Николаевна Кошкина
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Парфёнова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно