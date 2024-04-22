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Парфёнова Анна Николаевна

Место рождения

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1887

Сын: Парфёнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Парфёнов Николай Михайлович

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд
Воспреемники деревни Борково крестьянин Михаил Фёдорович Парфёнов и Крохинская мещанская жена Марья Николаевна Кошкина
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Парфёнов Николай Михайлович

Крохино, Чуриновская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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