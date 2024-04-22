Парфёнова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1887
Сын: Парфёнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Парфёнов Николай Михайлович
Воспреемники деревни Борково крестьянин Михаил Фёдорович Парфёнов и Крохинская мещанская жена Марья Николаевна Кошкина
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Парфёнов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно