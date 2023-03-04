Лукина Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1865 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович
Рождение ребёнка
20.10.1896
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович
Рождение ребёнка
26.08.1898
Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно