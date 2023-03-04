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Лукина Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1865 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1896

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Лукин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лукин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович

Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лукин Пётр Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Пётр Егорович

Смерть
Неизвестно
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