Лукин Пётр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1861 и 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863
Отец: Лукин Егор
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна
Рождение ребёнка
20.10.1896
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1898
Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно