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Лукин Пётр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1861 и 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1863

Отец: Лукин Егор

Мать: Лукина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1896

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Лукин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лукин Николай Петрович

Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лукина Вера Александровна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Вера Александровна

Смерть
Неизвестно
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