Бокова Мария Ивановна 11.01.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бокова Мария Ивановна

Место рождения

Сумароково, Ступино, Московская область

Дата рождения

11.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1889 ст.

Отец: Боков Иван Борисович

Мать: Анна Алексева

Сумароково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Нина Федотовна

Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович

Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Обухова Александра Федотовна

Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович

Мясное, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1924

Сын: Обухов Василий Федотович

Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович

Мясное, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно

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