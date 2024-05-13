Бокова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1889 ст.
Отец: Боков Иван Борисович
Мать: Анна Алексева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Нина Федотовна
Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Обухова Александра Федотовна
Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1924
Отец ребёнка: Обухов Феодот Михайлович
Смерть
Неизвестно