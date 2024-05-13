Обухов Феодот Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1892
Отец: Обухов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Нина Федотовна
Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Обухова Александра Федотовна
Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1924
Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно