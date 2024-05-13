Обухов Феодот Михайлович 11.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обухов Феодот Михайлович

Место рождения

Мясное, Ступино, Московская область

Дата рождения

11.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1892

Отец: Обухов Михаил

Мать: не указана

Мясное, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Нина Федотовна

Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Обухова Александра Федотовна

Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна

Мясное, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1924

Сын: Обухов Василий Федотович

Мать ребёнка: Бокова Мария Ивановна

Мясное, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно

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