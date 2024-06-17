Кузнецов Илья Платонович
Место рождения
Дата рождения15.06.1908
Дата смерти18.04.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Новикова (Кузнецова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Кузнецова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1971
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ефимовна
Смерть
18.04.1977