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Кузнецов Илья Платонович

Место рождения

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.06.1908

Дата смерти

18.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908

Отец: Кузнецов Платон Михайлович

Мать: Кузнецова Анна Ивановна

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Новикова (Кузнецова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Кузнецова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1971

Сын: Кузнецов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ефимовна

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
18.04.1977
Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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