Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна

Место рождения

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.05.1907

Дата смерти

22.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1907

Отец: Логунов Иван Архипович

Мать: Логунова (Муковнина) Ольга Потаповна

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Илья Платонович

Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Новикова (Кузнецова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Платонович

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Кузнецова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Платонович

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.08.1968
Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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