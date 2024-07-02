Кузнецова (Логунова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1907
Дата смерти22.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Новикова (Кузнецова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Платонович
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Кузнецова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Платонович
Смерть
22.08.1968