Кузнецова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Кузнецов Илья Платонович

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1910 ст.

Сын: Кузнецов Егор Платонович

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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