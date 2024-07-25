Кузнецова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1908
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Михайлович
Смерть
Неизвестно