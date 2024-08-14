Куприян (Киприан) Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприян (Киприан) Евдокимов

Место рождения

Якунино, Истра, Московская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Евдоким Дементьев

Мать: Евдокия Авраамова

Якунино, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Григорьева

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Емельян Куприянов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Ирина Куприянова

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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