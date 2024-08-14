Куприян (Киприан) Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Евдоким Дементьев
Мать: Евдокия Авраамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Емельян Куприянов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Ирина Куприянова
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Смерть
Неизвестно