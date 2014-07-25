Говорова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2014
Сын: Перепелица Сергей Максимович
Отец ребёнка: Перепелица Максим Александрович
Рождение ребёнка
10.07.2021
Сын: Перепелица Александр Максимович
Отец ребёнка: Перепелица Максим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно