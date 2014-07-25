Говорова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорова Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.2014

Сын: Перепелица Сергей Максимович

Отец ребёнка: Перепелица Максим Александрович

Рождение ребёнка
10.07.2021

Сын: Перепелица Александр Максимович

Отец ребёнка: Перепелица Максим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелица Максим Александрович

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