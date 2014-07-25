Перепелица Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1988

Отец: Перепелица Александр Фёдорович

Мать: Перпелица Людмила Степановна

Рождение ребёнка
25.07.2014

Сын: Перепелица Сергей Максимович

Мать ребёнка: Говорова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.2021

Сын: Перепелица Александр Максимович

Мать ребёнка: Говорова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорова Мария Сергеевна

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