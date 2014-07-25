Перепелица Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1988
Рождение ребёнка
25.07.2014
Сын: Перепелица Сергей Максимович
Мать ребёнка: Говорова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
10.07.2021
Сын: Перепелица Александр Максимович
Мать ребёнка: Говорова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говорова Мария Сергеевна