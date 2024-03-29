Евдокимов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?
Образование
С 01.09.1995 по ?.06.2003
МБОУ Школа №110. Основное общее образование.
Военная служба
2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная часть №3474 ДОН.
Рождение ребёнка
07.10.2020
Сын: Евдокимов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Вероника Дмитриевна
Бракосочетание
14.01.2021
Работа или профессия
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский агрегатный завод.
Работа или профессия
Неизвестно
Дальнобойщик
Место жительства
Неизвестно