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Евдокимов Андрей Владимирович

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Место рождения

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область

Дата рождения

30.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Образование
С 01.09.1995 по ?.06.2003
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
МБОУ Школа №110. Основное общее образование.
Военная служба
2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная часть №3474 ДОН.
Рождение ребёнка
07.10.2020

Сын: Евдокимов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Вероника Дмитриевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
14.01.2021

Жена: Евдокимова Вероника Дмитриевна

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский агрегатный завод.
Работа или профессия
Неизвестно
Дальнобойщик
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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