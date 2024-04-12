Рослов Митрофан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРослов Митрофан Иванович

Рослов Митрофан Иванович

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Рослов Иван Акимович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.02.1872

Жена: Рослова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Рослов Степан Митрофанович

Мать ребёнка: Рослова Мария Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Рослов Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Рослова Мария Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close