Рослов Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Рослов Иван Акимович
Бракосочетание
18.02.1872
Жена: Рослова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Рослов Степан Митрофанович
Мать ребёнка: Рослова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1877
Сын: Рослов Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Рослова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно