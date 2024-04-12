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Рослова Мария Ивановна

Место рождения

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

13.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: Анастасия Никитична

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.02.1872

Муж: Рослов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Рослов Степан Митрофанович

Отец ребёнка: Рослов Митрофан Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Рослов Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Рослов Митрофан Иванович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
13.09.1909
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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