Рослова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти13.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Мать: Анастасия Никитична
Бракосочетание
18.02.1872
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Рослов Степан Митрофанович
Отец ребёнка: Рослов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1877
Сын: Рослов Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Рослов Митрофан Иванович
Смерть
13.09.1909