(Bogdanoff) Hanya Merkell
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1870
Отец: Богданов Bogdanoff Маркел Ефимович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Коновалова Татьяна (Tanya) Яковлевна (Jacob)
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Огня Nastya Яковлевна Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сысоева Мария Masha Яковлевна Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Яковлевич Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Яковлевич Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
Russia