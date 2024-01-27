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(Bogdanoff) Hanya Merkell

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Богданов Bogdanoff Маркел Ефимович

Мать: не указана

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Коновалова Татьяна (Tanya) Яковлевна (Jacob)

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Огня Nastya Яковлевна Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сысоева Мария Masha Яковлевна Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Яковлевич Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Яковлевич Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
Russia
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