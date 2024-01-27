Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет жил с отцом вселении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Коновалова Татьяна (Tanya) Яковлевна (Jacob)

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Огня Nastya Яковлевна Jacob

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сысоева Мария Masha Яковлевна Jacob

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Яковлевич Jacob

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году жил во главе семьи в Ново-Селиме
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Яковлевич Jacob

Мать ребёнка: Hanya Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close