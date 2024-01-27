Лоскутов Loskutoff Яков Yakov Трофимович Trofim
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
1865
Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 8 лет жил с отцом вселении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Коновалова Татьяна (Tanya) Яковлевна (Jacob)
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Огня Nastya Яковлевна Jacob
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сысоева Мария Masha Яковлевна Jacob
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Яковлевич Jacob
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Турция, г. Карс селение Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году жил во главе семьи в Ново-Селиме
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Яковлевич Jacob
Мать ребёнка: Hanya Merkell
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
Russia