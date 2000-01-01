Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1761 ст.

Муж: Ерёмин Терентий Афонасьев

1761г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Талицкого Спаского прихода из поч. Константиновского ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 21
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ерёмин Григорий Терентивич

Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ерёмин Пётр Терентивич

Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ерёмин Ларион Терентивич

Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосия Терентиева

Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Терентиева

Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев

Смерть
1788
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