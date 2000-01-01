Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1761 ст.
1761г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Талицкого Спаского прихода из поч. Константиновского ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 21
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ерёмин Григорий Терентивич
Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосия Терентиева
Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Терентиева
Отец ребёнка: Ерёмин Терентий Афонасьев
Смерть
1788