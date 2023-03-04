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Ерёмин Терентий Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

13.04.1787 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ерёмин Афонасий Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1761 ст.

Жена: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

1761г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Талицкого Спаского прихода из поч. Константиновского ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 21
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ерёмин Григорий Терентивич

Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ерёмин Пётр Терентивич

Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ерёмин Ларион Терентивич

Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Ерёмина) Федосия Терентиева

Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ерёмина) Евдокия Терентиева

Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова

Смерть
13.04.1787 ст.

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