Ерёмин Терентий Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти13.04.1787 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ерёмин Афонасий Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1761 ст.
1761г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Талицкого Спаского прихода из поч. Константиновского ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 21
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ерёмин Григорий Терентивич
Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Ерёмина) Федосия Терентиева
Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ерёмина) Евдокия Терентиева
Мать ребёнка: Ерёмина (Лобастова) Мария Никифорова
Смерть
13.04.1787 ст.