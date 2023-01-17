Варфоломеев Зиновий Захарович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Варфоломеев Захар Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.
Сын: Варфоломеев Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна
Смерть
Неизвестно