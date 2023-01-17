Варфоломеев Зиновий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломеев Зиновий Захарович

Варфоломеев Зиновий Захарович

avatar

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Варфоломеев Захар Андреевич

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1881 ст.

Жена: Варфоломеева Варвара Ефремовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.

Сын: Варфоломеев Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич

Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Ефремовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close