Варфоломеева (Цыбизова) Варвара Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Цыбизов Ефрем Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.
Сын: Варфоломеев Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович
Смерть
Неизвестно