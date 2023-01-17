Варфоломеева (Цыбизова) Варвара Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева (Цыбизова) Варвара Ефремовна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цыбизов Ефрем Павлович

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1881 ст.

Муж: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1894 ст.

Сын: Варфоломеев Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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