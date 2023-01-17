Варфоломеев Михаил Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1920
Сын: Варфоломеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно