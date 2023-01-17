Варфоломеев Михаил Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Михаил Зиновьевич

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Варфоломеев Зиновий Захарович

Мать: Варфоломеева Варвара Ефремовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Варфоломеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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