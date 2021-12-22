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Лавриненко Антонина Михайловна

Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

30.01.1962

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Лавриненко Михаил Андреевич

Мать: Пожидаева Валентина Дмитриевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
05.06.1982

Муж: Перцев Анатолий Георгиевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.03.1983

Дочь: Перцева Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Перцев Анатолий Георгиевич

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.11.1989

Сын: Ермаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ермаков Николай Анатольевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
22.12.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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