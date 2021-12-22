Лавриненко Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.01.1962
Дата смерти22.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962
Бракосочетание
05.06.1982
Рождение ребёнка
13.03.1983
Дочь: Перцева Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Перцев Анатолий Георгиевич
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.11.1989
Сын: Ермаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ермаков Николай Анатольевич
Смерть
22.12.2021