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Саутин Степан Арефьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Саутин Арефий Михайлович

Мать: Саутина Агафья Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Саутин Николай Степанович

Мать ребёнка: Саутина Степанида Григорьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Любовь Степановна

Мать ребёнка: Саутина Степанида Григорьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саутина Степанида Григорьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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