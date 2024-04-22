Саутин Степан Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Саутин Арефий Михайлович
Мать: Саутина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Саутин Николай Степанович
Мать ребёнка: Саутина Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Любовь Степановна
Мать ребёнка: Саутина Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно