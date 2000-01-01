Дубинкина (Дубинкин) Клавдея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина (Дубинкин) Клавдея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинкин Григорий

д. Костина Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Дубинкин Григорий

Смерть
Неизвестно
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