Дубинкина (Дубинкин) Клавдея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинкин Григорий
д. Костина Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубинкин Григорий
Смерть
Неизвестно