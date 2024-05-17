Смирнова Анна
Место рожденияд.Марково, Тверская (бывшая Калининская) область, Лихославльский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
д.Марково, Тверская (бывшая Калининская) область, Лихославльский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Иван
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Яков
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царькова (Смирнова) Анна
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кузнецова (Смирнова) Евдокия
Отец ребёнка: Смирнов Василий
д.Сутоки, Лихоставльский район, Калининская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Сутоки, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайлова Гора, Лихославльский муниципальный район, Тверская область