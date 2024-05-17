Смирнова Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Анна

Место рождения

д.Марково, Тверская (бывшая Калининская) область, Лихославльский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

д.Марково, Тверская (бывшая Калининская) область, Лихославльский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Яков

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царькова (Смирнова) Анна

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кузнецова (Смирнова) Евдокия

Отец ребёнка: Смирнов Василий

д.Сутоки, Лихоставльский район, Калининская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Смирнов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Сутоки, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Михайлова Гора, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

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