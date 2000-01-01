Тремполей Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТремполей Алексей

Тремполей Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремполей Таисия Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Жена: Тремполей Таисия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремполей Таисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close