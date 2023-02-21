Тремполей (Приходько) Таисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Приходько Дмитрий Иванович
Мать: Приходько Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремполей Алексей
Место жительства
Неизвестно
Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Тремполей Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тремполей Алексей
Смерть
Неизвестно