Тремполей (Приходько) Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремполей (Приходько) Таисия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Приходько Дмитрий Иванович

Мать: Приходько Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремполей Алексей

Место жительства
Неизвестно
Жирнов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Тремполей Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремполей Алексей

Смерть
Неизвестно
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