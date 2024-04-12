Некрасов Василий Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Василий Ефремов

Некрасов Василий Ефремов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Некрасов Ефрем Герасимов

Мать: Некрасова Агрипена Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Некрасов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Маркелова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Некрасов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Маркелова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Праскева Маркелова

Работа или профессия
Неизвестно
уездного казначейства канцелярист
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close