Некрасов Василий Ефремов
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Маркелова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
уездного казначейства канцелярист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно