Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна 24.11.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1952

Отец: Афонасьев Ким Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Квасов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.12.1981

Сын: Квасов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
13.01.1984

Сын: Квасов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович

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