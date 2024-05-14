Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1952
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1952
Отец: Афонасьев Ким Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1977
Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.12.1981
Сын: Квасов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
13.01.1984
Отец ребёнка: Квасов Алексей Семенович