Квасов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна
Рождение ребёнка
08.08.1977
Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.12.1981
Сын: Квасов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна
Рождение ребёнка
13.01.1984
Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна