Квасов Алексей Семенович 11.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Квасов Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Квасов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
03.12.1981

Сын: Квасов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна

Рождение ребёнка
13.01.1984

Сын: Квасов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Квасова (Афонасьева) Наталья Кимовна

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