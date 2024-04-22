Трубецкая (Яковлева) Анисья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Яковлева) Анисья Карповна

Место рождения

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

27.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1862

Отец: Яковлев Карп Иоакимович

Мать: Яковлева Марья Прокопьевна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
04.02.1863
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
07.04.1882

Муж: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1883

Сын: Трубецкой Федор Иванович

Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Трубецкой Иван Иванович

Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1886

Сын: Трубецкой Иван Иванович

Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Трубецкой Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1889

Дочь: Трубецкая Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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