Трубецкая (Яковлева) Анисья Карповна
Место рождения
Дата рождения27.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1862
Крещение
04.02.1863
Бракосочетание
07.04.1882
Рождение ребёнка
05.09.1883
Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович
Рождение ребёнка
17.10.1884
Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.06.1886
Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Трубецкой Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович
Рождение ребёнка
13.06.1889
Дочь: Трубецкая Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкий Иван Максимович
Смерть
Неизвестно