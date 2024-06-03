Карпова (Павлова) Васса Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения?.08.1849
Дата смерти11.01.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1849
Отец: Павлов Иоаким Иванович
Бракосочетание
31.01.1873
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1873
Дочь: Карпова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
15.05.1875
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
07.03.1879
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
29.05.1880
Дочь: Реппиева (Карпова) Феодосия (Федосья) Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Карпова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
24.03.1884
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Рождение ребёнка
05.06.1885
Отец ребёнка: Карпов Федор Романович
Смерть
11.01.1889
от родов