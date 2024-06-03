Карпова (Павлова) Васса Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Павлова) Васса Иоакимовна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

?.08.1849

Дата смерти

11.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1849

Отец: Павлов Иоаким Иванович

Мать: Павлова Наталья Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
31.01.1873

Муж: Карпов Федор Романович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1873

Дочь: Карпова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1875

Сын: Карпов Емельян Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Карпов Павел Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1880

Дочь: Реппиева (Карпова) Феодосия (Федосья) Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Карпова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Карпов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Карпов Федор Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Романович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
11.01.1889
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
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