Лавричева Марфа Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавричева Марфа Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Лавричев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лавричев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Лавричев Филарет Иванович

Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лавричев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавричев Иван Андреевич

Смерть
После 1915
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