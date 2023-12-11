Лавричева Марфа Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Лавричев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лавричев Николай Иванович
Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Лавричев Филарет Иванович
Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Лавричев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лавричев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915