Корнатовский Иосиф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовский Иосиф Степанович

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Место рождения

Верховичи, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховичи, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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