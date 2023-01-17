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Корнатовский Иосиф Степанович
Корнатовский Иосиф Степанович
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Место рождения
Верховичи
, Каменецкий район, Брестская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верховичи
, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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