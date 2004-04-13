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Раченков Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

13.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: Раченков Степан Трофимович

Мать: Раченкова (Бондарева) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Чудинова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Леонова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Вера Петровна

Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раченкова Елена Игнатьевна

Смерть
13.04.2004

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