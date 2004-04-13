Раченков Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти13.04.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Чудинова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Леонова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Вера Петровна
Мать ребёнка: Раченкова Елена Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2004