Раченкова Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Чудинова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Леонова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Вера Петровна
Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно