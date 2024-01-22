Раченкова Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова Елена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Чудинова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Леонова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Вера Петровна

Отец ребёнка: Раченков Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раченков Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

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