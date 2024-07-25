Садыкова Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыкова Наталья Евгеньевна

Садыкова Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садыков Евгений Александрович

Мать: Садыкова (Станкевич) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дейко (Бельская) Елена Владимиртвна

Отец ребёнка: Бельский Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1979

Сын: Бельский Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Бельский Владимир Николаевич

Слоним, Слонимский район, Гродненская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.