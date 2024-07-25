Бельский Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дейко (Бельская) Елена Владимиртвна
Мать ребёнка: Садыкова Наталья Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1979
Сын: Бельский Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Садыкова Наталья Евгеньевна
Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно