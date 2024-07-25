Бельский Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельский Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дейко (Бельская) Елена Владимиртвна

Мать ребёнка: Садыкова Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.06.1979

Сын: Бельский Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Садыкова Наталья Евгеньевна

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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