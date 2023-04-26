Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья (Евдокия) Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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