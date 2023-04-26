Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Архипов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья (Евдокия) Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архипов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архипов
Смерть
Неизвестно