Михаил Архипов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидор Михайлов
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья (Евдокия) Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
Неизвестно