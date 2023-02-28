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Михаил Архипов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидор Михайлов

Мать ребёнка: Ефросинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья (Евдокия) Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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